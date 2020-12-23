В результате поисковых работ на участках Гадрута, Джабраила и Физули обнаружены останки еще 14 армянских военнослужащих.
В результате поисковых работ на участках Гадрута, Джабраила и Физули обнаружены останки еще 14 армянских военнослужащих.
Дата: 2020/12/23 12:02
Раздел: Новость
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