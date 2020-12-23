Марокко подтвердило готовность немедленно установить полные дипломатические, мирные и дружественные отношения с Израилем. Об этом говорится в Совместной декларации, которую подписали в Рабате премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Османи, старший советник и зять президента США Джаред Кушнер и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат, передает ТАСС.

«Король Мухаммед VI подтвердил намерение Марокко и Израиля немедленно возобновить полные официальные контакты между марокканскими и израильскими коллегами, установить полные дипломатические, мирные и дружественные отношения», — говорится в тексте.

Кроме того, достигнута договоренность о «выдаче разрешений на прямые полеты между Марокко и Израилем, в том числе израильскими и марокканскими авиакомпаниями, о предоставлении права пролета». Марокко и Израиль договорились «вновь открыть бюро по связям в Рабате и Тель-Авиве», а также «содействовать динамичному, инновационному двустороннему экономическому сотрудничеству».

Также Марокко и Израиль решили «продолжить сотрудничество в сфере торговли, финансов и инвестиций, инноваций и технологий, гражданской авиации, визовых и консульских услуг, туризма, водных ресурсов, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики и телекоммуникаций, и в других областях, которые могут быть определены по взаимному соглашению».

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