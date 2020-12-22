Самодвижущаяся арктическая платформа «Северный полюс» проекта 00903, в декабре спущенная на воду «Адмиралтейской верфью» в Санкт-Петербурге, отличается «яйцевидной формой» и не выглядит красивой, полагают в The Drive.

«Новое российское арктическое исследовательское судно может стать самым уродливым кораблем из всех, что мы видели», — пишет американское издание.

В публикации отмечается, что построенное за 100 миллионов долларов для Росгидромета судно необходимо для исследований Арктики, в частности, для обеспечения продолжительных автономных миссий в высоких широтах.

Издание уверяет, что, помимо гражданского назначения, корабль сможет решать и иные задачи. В The Drive допускают, что «Северный полюс», в частности, может применяться для глубоководных исследований в интересах Военно-морского флота (ВМФ) России, а также геологоразведки.

Minval.az