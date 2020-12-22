Южная Корея заявила, что военно-воздушные силы этой страны подняли свои истребители в ответ на вторжение в её опознавательную зону ПВО 19 российских и китайских военных самолётов.

Согласно Объединённому комитету начальников штабов Южной Кореи, четыре китайские боевые машины вошли в корейскую опознавательную зону ПВО, за ними последовали 15 российских самолётов, передаёт Reuters.

Уточняется, что южнокорейские военные направили истребители для принятия тактических мер.

«Судя по всему, этот инцидент является совместными военными учениями Китая и России, но это требует дополнительного анализа», — говорится в заявлении Объединённого комитета начальника штабов Южной Кореи.

Minval.az