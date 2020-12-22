Германия не согласна с требованием Греции о введении санкций против Турции из-за ситуации в Восточном Средиземноморье.

«Я считаю стратегически неправильным требование Афин о введении эмбарго на поставку вооружения в Турцию. Это не просто и в контексте партнерства в рамках НАТО. Мы уже стали свидетелями того, как наш партнер по НАТО преспокойно закупил у России системы, которые не смог приобрести у США», — сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью немецком агентству DPA.

Немецкий министр подчеркнул, что Берлин все еще не утратил надежду на то, что разногласия по Восточному Средиземноморью возможно разрешить дипломатическим путем.

«Конечно же, мы верим в то, что конфликт имеет решение и мы не обязаны исключить партнера по НАТО из оборонного сотрудничества», — считает Маас.

Minval.az