Представители оппозиции собираются разбить палатки на площади Республики и провести там ночь. Об этом во время митинга оппозиции в Ереване заявил представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян.

«Погода холодная, но мы настроены решительно. Обратного пути нет. Мы даем фракции «Мой шаг» время до 18:00, чтобы они составили делегацию и обсудили с руководством «Движения за спасение родины» создавшуюся в стране ситуацию», — сказал он.

По его словам, в условиях парламентской формы правления вопрос об отставке Никола Пашиняна с поста премьера должен решать парламент страны. Сагателян отметил также, что оппозиция ожидает реакции блока «Мой шаг», а до этого на площади Республики будут установлены палатки.

Minval.az