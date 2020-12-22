Власти китайского города-миллионника Далянь проверят все население на наличие коронавирус, сообщает агентство China News.

Такое решение было принято после обнаружения восьми новых случаев COVID-19 в понедельник, 21 декабря. При этом общее число заразившихся коронавирусом достигло 17 человек, у 12 из них симптомов не наблюдается.

Китайские власти планируют протестировать все население города в течение ближайших трех дней. По их мнению, это позволит быстро и эффективно остановить распространение вируса. Население Даляня составляет почти шесть миллионов человек. К настоящему времени проведено более 1,25 миллиона тестов.

В конце ноября сообщалось, что 17 тысяч человек сдали тест на коронавирус из-за одного заразившегося сотрудника Шанхайского аэропорта. Тогда же в китайских соцсетях стали распространяться видеозаписи из аэропорта. На кадрах видно, что там скопились толпы людей: утверждалось, что их не выпускали из помещения.

Minval.az