Неизвестные письма принцессы Дианы другу ее семьи Роджеру Брамблу, отправленные в период с августа 1990 года по май 1997-го, выставлены на аукцион David Lay («Дэвид Лэй») в английском графстве Корнуолл. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Эксперты оценили эти письма в £30 тыс. ($40 тыс.). Всего на торги попали 30 писем бывшей принцессы. Отмечается, что в течение 23 лет, после гибели Дианы в 1997 году, они хранились в платяном шкафу. В посланиях говорится о разводе Дианы с ее супругом, принцем Уэльским Чарльзом, а также о публикациях писателя Эндрю Мортона, в которых рассказывалось о желании принцессы Уэльской покончить с собой.

По словам лица, выставившего на торги письма урожденной леди Спенсер, который не пожелал быть названным, эти послания позволяют больше узнать о Диане как о реальном человеке и не полагаться исключительно на современные описания ее личности.

Minval.az