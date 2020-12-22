Киевские власти должны разработать стратегию военного «освобождения» Крыма и Донбасса, с таким призывом в эфире телеканала «Прямой» выступил украинский политолог Зиновий Свереда.

Как утверждает Свереда, действующий «нормандский» формат «завел в никуда», а Германия и Франция не раз занимали «неоднозначную позицию на переговорах», поэтому к диалогу по Украине необходимо подключить США и Великобританию.

«Кроме того, желаем мы того или нет, Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров», — заявил политолог.

По его словам, Киев должен иметь стратегию военного «освобождения» Донбасса и Крыма. Так, в качестве «конкретных мер» Свереда предложил «взорвать Керченский мост», а российскому флоту «устроить новый Перл-Харбор».

«Реальная оборона — это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск», — утверждает политолог.

Minval.az