Несколько тысяч граждан собрались на ереванской площади Республики, где оппозиция проводит общенациональный митинг. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

22 декабря оппозиция объявила днем крупномасштабных акций, а также общенациональной забастовки.

За последние несколько часов к объявленной в Армении общенациональной забастовке и акциям неповиновения присоединились около двух десятков компаний, сказано в заявлении Движения по спасению Родины.

К акциям, в частности, присоединились: коалиция «Национальный совет армянского здравоохранения», Ассоциация армянских рестораторов, Юридическая компания «E.V. Partners», «Белис Армения», туристическая компания «Калиста Вояж», ООО «Bohemian Resort», ООО «Hot Tours», клиника «Аксиом Мед», «Volten Arma Group», ООО «Saak korp», «Arminvest Group», ООО «Deck», ООО «Favorite», ООО «Rogue», ООО «AG home», «Hotel Flouer».

Оппозиция уверена, что глава правительства должен уйти, так как предал национальные интересы и подписал позорное заявление по Карабаху.

«За два с половиной года он дошел до того, что людям уже противно произносить имя Никол», — сказал представитель АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) Гегам Манукян, присутствующий на площади.

Он призвал изменить призыв оппозиции и, вместо «Армения без Никола», скандировать «Армения без него».

Minval.az