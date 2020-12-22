Израиль оказался на грани уже четвертых выборов за два года после того, как в местном парламенте провалился законопроект об отсрочке самороспуска из-за не принятого бюджета на 2020 год, сообщает газета The Times of Israel.

Голосование об отсрочке самороспуска состоялось в Кнессете 21 декабря. Ожидалось, что такой шаг позволит партиям-партнерам по правящей коалиции — «Ликуд» и «Кахоль-лаван» — достичь компромисса по бюджету на текущий год. 49 депутатов проголосовали против отсрочки, 47 — за.

Таким образом, Кнессет будет автоматически распущен в полночь 22 декабря. Это означает, что в Израиле пройдут четвертые по счету парламентские выборы с апреля 2019 года. Они, предварительно, запланированы на 31 марта 2021 года.

Коалиционное правительство Израиля сформировали после третьих за год досрочных выборов в Кнессет. Основой коалиции стали партии «Ликуд», которую возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху, и «Кахоль-Лаван», возглавляемая министром обороны Бени Ганцем.

Minval.az