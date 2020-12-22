Новая разновидность коронавируса не поменяет пандемию, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«На этот момент мы не видим ситуацию, где вирус настолько изменился, что он меняет свое поведение, и будет менять даже и пандемию»,- заявила Вуйнович в интервью журналистке Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Она добавила, что «изменения вируса — это нормальное проявление». «Каждый вирус в течение своей жизни, своей эволюции меняется. Очень важно понять, что не любое изменение генома вируса значит изменение его поведения», — сказала она.

Вуйнович отметила, что сейчас обнаружено много вариантов вируса, но не наблюдается значительного изменения его летальности или инфективности. По ее словам, ВОЗ ведет хороший надзор за поведением коронавируса, обменивается данными.

Она утвердительно ответила на вопрос о том, будут ли вакцины от COVID-19 эффективны против новых видов вируса, но в случае изменения, которое потребует адаптацию вакцины или новое средство, произвести такое будет несложно. «Вакцина в себе имеет носитель, базовую технологию и дополнительный антиген. Так что менять антиген не будет сложно, если у нас будет разработана хорошая вакцина, которая эффективна», — сказала она.

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