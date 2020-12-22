Центр социальных исследований провел опрос среди населения на тему совместного проживания армян и азербайджанцев и вероятности возобновления военных действий. В опросе приняли участие 603 случайно выбранных респондента.

Как сообщает Minval.az, большая часть населения (66.2%) считает, что совместного проживание азербайджанцев и армян в Карабахе никогда не станет возможным, а 19.4% полагают, что это станет возможным через несколько лет. Лишь 4.8% респондентов полагают, что совместное проживание возможно в ближайшем будущем. Среди женщин 74.4% полагают, что совместное проживание азербайджанцев и армян невозможно, а среди мужчин этот показатель составляет 58.0%. 25.5% опрошенных мужчин и 13.3% женщин полагают, что совместное проживание возможно будет через несколько лет.

Среди респондентов, считаются совместное проживание с армянами невозможным, преобладает молодежь.

Более 80,0% населения Шеки-Загаталы и Верхнего Карабаха выступают против совместного проживания с армянами. Большая часть жителей Абшерона (73.7%) придерживается того же мнения. Совместное проживание считают невозможным 75.0% имеющих среднее образование, 71.7% выпускников профессиональных училищ и колледжей, 69.0% имеющих полное среднее образование и 57.7% лиц с высшим образованием.

Minval.az