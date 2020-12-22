Скончался народный артист Сабир Алиев.
Об этом сообщил продюсер Сардар Сардароглу.
Он сказал, что народный артист некоторое время назад заразился коронавирусом. Он скончался минувшей ночью.
Скончался народный артист Сабир Алиев.
Об этом сообщил продюсер Сардар Сардароглу.
Он сказал, что народный артист некоторое время назад заразился коронавирусом. Он скончался минувшей ночью.
Дата: 2020/12/22 10:48
Раздел: Life-style
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