Число зараженных коронавирусом в мире превысило 77,7 миллионов.
Согласно информации Worldometers, число зараженных достигло 77 718 158.
От коронавируса умерли 1 709 011 человек.
По числу зараженных в первой тройке находятся США, Индия и Бразилия.
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 77,7 миллионов.
Согласно информации Worldometers, число зараженных достигло 77 718 158.
От коронавируса умерли 1 709 011 человек.
По числу зараженных в первой тройке находятся США, Индия и Бразилия.
Дата: 2020/12/22 10:55
Раздел: Мир
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