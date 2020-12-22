Число зараженных коронавирусом в мире превысило 77,7 миллионов.

Согласно информации Worldometers, число зараженных достигло 77 718 158.

От коронавируса умерли 1 709 011 человек.

По числу зараженных в первой тройке находятся США, Индия и Бразилия.

Minval.az