Власти Китая не намерены снимать ограничения, введенные в Синдзян-Уйгурском автономном районе страны.

С таким заявлением выступил представитель Компартии КНР по Синдзян-Уйгурскому автономному району Шу Гуйчян. «Мы не можем ослабить ограничения, потому что угрозы остаются. За четыре года мы избавились от угрозы терроризма. Однако это не значит, что проблем больше нет», — приводит его слова «Анадолу» со ссылкой на Associated Press.

Гуйчян отметил, что Компартия ищет пути обеспечения стабильности в приграничном и полиэтническом Синдзян-Уйгурском районе.

Мы должны уделить больше внимания основным укоренившимся проблемам, в частности создающим основу для роста терроризма и радикализма, сказал он.

Гуйчян полностью опроверг заявления о том, что турков-уйгуров насильно принуждают к труду в Синдзян-Уйгурском районе. «В результате государственных образовательных программ около 117 тысяч человек были трудоустроены в различных районах страны», — констатировал представитель Компартии КНР.

Комментируя решение властей США о прекращении импорта товаров из Синдзян-Уйгурского района Китая на фоне заявлений о принуждении к труду Шу Гуйчич сказал, что китайские компании могут прожить и без американских компаний.

Ранее в СМИ появились доказательства о принуждении турок-уйгуров к труду в Синдзян-Уйгурском автономном районе. Американский исследователь по Китаю Адриан Зенц опубликовал 14 января доклад о нарушениях прав турков-уйгуров и принуждении их к труду на хлопковых полях в Синдзян-Уйгурском автономном районе.

После публикации доклада многие мировые бренды, в том числе шведская H&M прекратили покупку хлопка из Синдзян-Уйгурского района.

Minval.az