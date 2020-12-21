Глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил, что Анкара должна сотрудничать с Москвой по ситуации в Восточном Средиземноморье, сообщает РИА Новости.

Он привел в пример заявление главы МИД Греции Никоса Дендиаса о том, что Афины рассчитывают на сотрудничество с администрацией нового избранного президента США Джозефа Байдена и на то, что американское руководство поможет решить проблему с Турцией в Восточном Средиземноморье.

По словам Перинчека, сегодня Восточное Средиземноморье и Эгейское море — центр угроз для Турции, а также отправная точка плана Байдена по свержению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкий политик заявил, что против его страны в этом регионе действуют не только Греция и Кипр, но также США и Израиль, которые вместе с греческим государством проводят учения, направляя оружие в сторону Турции.

«А Франция желает этого даже больше них. То есть наш сосед по морю, Евросоюз, это наш возможный противник. Кандидатом в союзники Турции, который позволит ей одержать верх в Восточном Средиземноморье, является РФ», — сказал лидер партии «Родина».

Он также добавил, что другие государства не имеет такого веса и надежности, как у России. Политик отметил, что российская армия входит в тройку лучших в мире.

«Турции и России угрожают с одного и того же направления. В этом случае Россия — самая надежная страна для Турции, а Турция — самая надежная страна для России», — подытожил Перинчек.

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