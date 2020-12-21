Премьер Армении Никол Пашинян решил прервать поездку в Сюникскую область, пояснив это тем, чем не намерен поддаваться на провокации, особенно с учетом объявленного в стране траура. Об этом Пашинян сообщил, выступая на площади в городе Сисиан.

«Я уверен, если я поеду в Горис и Капан, меня встретят так же, как вы. Но, ничего, не сегодня, так в следующий раз. Горис, Капан, Мегри останутся на своем месте. Они специально закрыли дороги, чтобы моя встреча с жителями этих (городов) не состоялась, так как было бы то же самое», — сказал Пашинян.

Он отметил, что не собирается поддаваться провокациям, тем более, что сегодня день траура. Однако подчеркнул, что его миссия выполнена, так как Сисиан – это Сюник.

«Мы встретились с сюникцами, отдали дань уважения памяти сюникским солдатам», — сказал Пашинян.

Minval.az