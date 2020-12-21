Французские разработчики создали аппарат, который позволяет очистить воздух от коронавируса SARS-CoV-2 более чем на 90%, сообщает газета Le Parisien.

Специальное устройство было сделано в форме медальона, который можно носить на шее.

Разработчиком выступила компания Moskitofree. Создатели отмечают, что в устройстве находится мини-озонатор и особый минерал, название которого не разглашается.

Ранее Moskitofree также занимались производством аппарата, который позволяет защитить человека от укусов разносящих малярию комаров.

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