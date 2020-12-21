Турция объявила о временном приостановлении приема авиарейсов из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР из-за опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Сообщается, что скорость передачи вируса в Великобритании увеличилась из-за мутации COVID-19», — написал в Twitter глава ведомства.

«В соответствии с директивами нашего президента и при координации с нашим Министерством транспорта и инфраструктуры было принято решение о временной приостановке приема авиарейсов из Великобритании, Дании, Нидерландов и Южной Африки в нашу страну», — сказал Коджа.

Minval.az