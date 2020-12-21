Почти двадцать стран ограничили транспортное сообщение с Великобританией в связи с обнаружением нового типа коронавируса на ее территории, передает РИА Новости.

Первыми начали ограничивать авиасообщение с островным государством страны Евросоюза (ЕС). Власти Бельгии объявили о закрытии границ с Британией на сутки, Франция приостановила все транспортное сообщение с Великобританией на 48 часов. Германия и Швеция в свою очередь отказались принимать рейсы, прилетающие из Великобритании. На фоне происходящего Нидерланды объявили, что до 1 января 2021 года включительно приостанавливают прием авиарейсов из Соединенного Королевства. Авиасообщение с Великобританией временно прекратили Италия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия и Финляндия.

Некоторые страны решили усилить карантинные меры для прибывающих из Великобритании. Так, Греция ввела для них семидневный карантин, Кипр — двухнедельный карантин, а Испания усилила контроль за прибывающими из Соединенного Королевства.

Помимо стран ЕС приостановили авиасообщение с Лондоном Турция, Швейцария, Канада и Аргентина. Саудовская Аравия полностью закрыла свои границы на неделю и отменила все международные рейсы.

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