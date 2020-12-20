В случае если избранный президент США Джо Байден выполнит свои обещания в отношении палестинского дела, то прерванные связи между двумя странами вновь могут вернуться в нормальное русло.

Об этом говорится в заявлении Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП), проходившем под председательством президента Махмуда Аббаса.

«Палестинская администрация восстановит отношения с США, если новая вашингтонская администрация выполнит обещания по палестинскому вопросу», — говорится в заявлении комитета, текст которого приводит «Анадолу».

В заявлении напоминается о заверениях Байдена по поддержке урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа «двух государств для двух народов» и возобновлении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Байден давал обещания в корне противоположные так называемой «Сделке века», что вызывает удовлетворение палестинской стороны, отмечается в документе.

В заявлении подчеркивается готовность взаимодействия палестинской администрации с мировым сообществом по вопросу активизации мирных усилий по Ближнему Востоку.

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