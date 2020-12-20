Племянник президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ахмет Эрдоган скончался в больнице в Коджаэли. Ахмету Эрдогану, который лечился от коронавируса, было 73 года, сообщает TRT Haber.
Племянник президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ахмет Эрдоган скончался в больнице в Коджаэли. Ахмету Эрдогану, который лечился от коронавируса, было 73 года, сообщает TRT Haber.
Дата: 2020/12/21 0:31
Раздел: Мир
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