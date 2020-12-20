Адвокат Сергей Жорин сообщил, что российский продюсер Бари Алибасов рассказал ему о желании уйти из жизни. Об этом юрист написал на своей странице в Twitter.

По словам Жорина, продюсер во время телефонного разговора признался, что ему все надоело, в том числе сама жизнь.

«Позвонил Алибасов. Спросил, как лучше покончить с собой. Говорит, устал жить», — сообщил адвокат.

Ранее представитель Алибасова Вадим Горжанкин рассказывал, что продюсера госпитализировали после того, как обезьяна перепутала его лекарства в таблетнице, напоминает «Газета.ру».

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