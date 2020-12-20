В американском городе Луисвилл, штат Кентукки, 34-летний Энди Смит был госпитализирован с диагнозом «коронавирус», и, несмотря на первоначально положительные прогнозы специалистов, спустя короткий срок врачи объявили, что мужчина умрёт в течение 24 часов.

— В определённый момент они (врачи) начали говорить с моей женой о решениях, связанных со смертью, — рассказал сам «обречённый» пациент, слова которого приводит «Лайф» со ссылкой на Wave 3 News.

Однако с учётом тяжёлого состояния мужчины для насыщения крови пациента кислородом медики решили применить метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), и это сработало. Смита также перевели в другую клинику, и вскоре он пошёл на поправку. Сейчас чувствует себя здоровым, но жалуется на одышку, которая появляется время от времени.

Minval.az