Италия прекращает авиасообщение со всеми аэропортами Великобритании до 6 января 2021 года и вводит запрет на въезд, даже транзитный, людей, которые последние 14 дней находились в этой стране. Об этом объявил в воскресенье министр здравоохранения Роберто Сперанца, сообщает ТАСС со ссылкой на La Repubblica.

Руководство Франции приняло в воскресенье решение приостановить на 48 часов прием авиарейсов и другого пассажирского транспорта из Великобритании в связи с санитарной обстановкой в этой стране. Об этом сообщил в эфире телеканала LCI министр-делегат по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари.

«Этот запрет вступает в силу в это воскресенье, в полночь», — уточнил он.

Правительство Болгарии в воскресенье приняло решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией из-за обнаружения на территории королевства мутации коронавируса. Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

Германия в полночь прекращает пассажирское авиасообщение с Великобританией. Об этом сообщается в распространенном в воскресенье распоряжении Министерства транспорта ФРГ.

Австрия решила ввести запрет на прилет пассажирских самолетов из Великобритании из-за обнаружения в этой стране мутации коронавируса. Об этом со ссылкой на МИД Австрии сообщило в воскресенье Австрийское агентство печати.

Minval.az