За последний месяц в рамках антитеррористических операций ВС Турции ликвидированы 75 боевиков запрещенных вооруженных организаций. Об этом говорится в воскресном сообщении оборонного ведомства Турции, которое приводит «Анадолу».

В целом за отчетный период, в Турции и за ее пределами проведено 45 операций, в том числе девять крупномасштабных.

Активная борьба с террористами продолжилась и на севере Сирии, где за месяц нейтрализованы десятки террористов, в том числе 29 боевиков ДЕАШ.

В Министерстве национальной обороны Турции также привлекли внимание к успешному противодействию нарушителям госграницы.

«За месяц предотвращены 34 898 нарушения государственной границы Турции, задержаны 7 233 нарушителя, в том числе 17 функционеров террористической организации Фетуллаха Гюлена», — говорится в сообщении.

Minval.az