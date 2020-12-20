Действующий президент США Дональд Трамп встретит Рождество и Новый год в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на USA Today.

По информации, Трамп отправится во Флориду 23 декабря и вернется в Вашингтон 3 января.

Отметим, что на прошлой неделе появлялись предположения, что Трамп проведет Рождество в Белом доме. Также ходили слухи о том, что он уедет в Мар-а-Лаго и не вернется в Вашингтон на инаугурацию избранного президента Джо Байдена, которая намечена на 20 января.

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