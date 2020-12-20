Армянскому обществу следует навсегда забыть о попытках реванша и отказаться от националистической идеологии Гарегина Нжде, сосредоточившись на созидательном развитии страны в пределах ее международно признанных границ — других территорий у Армении нет и никогда не будет.

Армении нужны добрососедские отношения с Азербайджаном и Турцией, включение в региональные экономические проекты.

Только созидание и мир дадут Армении шанс на развитие, мечты же о новой войне приведут ее к окончательной геополитической катастрофе.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az