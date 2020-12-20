В рамках 16-го этапа антитеррористической операции «Молния» (Yıldırım) в одном из районов провинции Битлис на востоке Турции обнаружен крупный тайник террористов РКК.

Об этом сообщает в воскресенье МВД Турции.

По данным ведомства, сотрудники жандармерии, в числе прочих, нашли в тайнике 1 тонну 50 кг нитрата аммония, который боевики РКК планировали применить при терактах. Взрывчатые вещества хранились в бочках весом в 30 кг каждый.

Здесь же найдены 7 автоматов «Калашникова» и 45 магазинов к ним, 1 штурмовая винтовка G-3, 26 ручных гранат и т.д.

Взрывчатые вещества уничтожены, оружие вывезено.

Minval.az