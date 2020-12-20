Еще двое подозреваемых в причастности к теракту, произошедшему в Вене в начале ноября, задержаны в австрийской столице, сообщило местное издание Kronen Zeitung.

По его данным, один из подозреваемых, австриец афганского происхождения, был пойман в пятницу вечером усилиями австрийского антитеррористического подразделения специального назначения Cobra. Сообщается, что следы его ДНК были обнаружены на винтовке и патронах, которые использовал ликвидированный террорист.

Кроме того, в воскресенье прокуратура сообщила о задержании еще одного человека, добавляет газета.

Напомним, что вечером 2 ноября в центре Вены был совершен теракт: вооруженный человек ходил по улицам и стрелял в прохожих, в итоге погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Нападавшего ликвидировали. По данным МВД, он был сторонником группировки «Исламское государство».

Minval.az