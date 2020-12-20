Циклон Яса накрыл Фиджи.

Жертвами природной стихии уже стали четыре человека. При этом небольшой остров Киа был разрушен до основания, как показала аэрофотосъемка.

Издание отмечает, что шторму присвоили пятую категорию по шкале ураганов Саффира-Симпсона.

В то же время провинция Буа на северном острове Вануа-Леву понесла 70% ущерба и разрушений.

Повреждения линий связи и плохая погода мешают оценке ущерба, но добровольцы Красного Креста помогают нуждающимся. Людям нужны пресная вода и убежище. Волонтеры опасаются распространения болезней.

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