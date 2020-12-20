Около 60 процентов населения Франции недовольны президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Жаном Кастексом.

Об этом свидетельствуют итоги последнего онлайн-опроса, проведенного Французским институтом изучения общественного мнения (IFOP).

Опрос проводился в период с 9 по 17 декабря и охватил 1936 человек в возрасте старше 18 лет.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 60 процентов французов недовольны политикой Макрона, находящегося ныне на карантине из-за коронавирусной инфекции.

59 процентов респондентов недовольны также премьер-министром страны Жаном Кастексом.

Опросы, проведенные в ноябре показали, что семь из 10 жителей Франции не доверяют администрации Макрона в борьбе с пандемией коронавируса и сочли меры правительства неудовлетворительными.

Minval.az