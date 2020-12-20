Сын американского миллиардера, основателя и сопредседателя одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэя Далио погиб в результате ДТП. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, авария произошла в Гринвиче, штат Коннектикут, вечером в четверг, 17 декабря. 42-летний Девон Далио, находившийся за рулем Audi, выехал на тротуар и врезался в витрину местного торгового центра. После этого автомобиль охватил огонь, и мужчина погиб. Магазин также был серьезно поврежден.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего.

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