Представители Республиканской и Демократической партий США в сенате достигли соглашения о дополнительном пакете экономической помощи из-за пандемии коронавируса, голосование ожидается в конгрессе в воскресенье, сообщает газета Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе и республиканская администрация в течение нескольких месяцев не могут договориться об объеме дополнительной помощи, который должен включать как дополнительные компенсации оставшимся без работы, так и выделение средств на поддержку малого бизнеса и экономику страны.

Готовящийся к принятию пакет помощи объемом около 900 миллиардов долларов будет включать увеличение пособия по безработице на 300 долларов в неделю и выплаты физическим лицам на сумму 600 долларов. Кроме того, предполагается дополнительное финансирование для школ, медицинских работников и малого бизнеса. Ожидается, что вместе с пакетом экономической помощи конгрессмены из палаты представителей и сената проголосуют в воскресенье за временный бюджет, чтобы предотвратить «шатдаун» — временное сокращение работы министерств в отсутствие бюджета.

Minval.az