ВОЗ прокомментировала сообщения о новом штамме коронавируса, выявленном в Великобритании.

В организации подчеркнули, что находятся в тесном контакте с Лондоном, официальные лица которого продолжают делиться имеющимися у них данными о новом типе COVID-19, в том числе результатами анализа и текущих исследований.

«Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях», — сообщила ВОЗ в Twitter.

Ранее в Великобритании подтвердили, что новый тип коронавируса, выявленный в стране, может быть на 70% заразней обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом отмечается, что, несмотря на особую заразность штамма, ничто не указывает на его повышенную опасность с точки зрения смертности или госпитализации.

Minval.az