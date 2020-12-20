Правительство Нидерландов запретило принимать рейсы из Великобритании. Связано это с новым штаммом коронавируса, который распространяется на Туманном Альбионе. Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая вариация инфекции на 70% заразнее. И пока не известно, какого его воздействие на организм человека.

Запрет будет действовать до 1 января.

При этом голландцы заявляют, что тот же штамм вируса уже был зафиксирован у них в стране еще в начале декабря. Но это был единичный случай и его исследуют дополнительно.

Minval.az