Масштабная хакерская атака, которой подверглись американские правительственные ведомства, затронула не менее 200 различных структур по всему миру.

Хакеры «интегрировали вредоносный код» в программное обеспечение американской компании SolarWinds. Указанные программы получили около 18 тысяч клиентов, что сделало их уязвимыми для атак. Какие именно структуры пострадали в результате действий хакеров не уточняется. Известно, что в их числе компании и госучреждения. Неясно также, что именно узнали или похитили злоумышленники путем внедрения в компьютерные сети, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники и экспертные оценки.

Напомним, 14 декабря агентство Reuters сообщило, что хакеры похитили данные министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. По данным СМИ, действия злоумышленников оказались настолько серьезными, что в Белом доме состоялось экстренное совещание. Из-за кибератак советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен был вынужден прервать поездку в Европу и вернуться в Вашингтон.

Minval.az