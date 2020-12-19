Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала свыше 700 тысяч случаев коронавируса за сутки.

Больше половины всех новых случаев приходятся на Северную и Южную Америку (352 665), на втором месте — регион Европы (265 890), на третьем — Юго-Восточная Азия (35 166). Общее суточное число летальных исходов выросло более чем на 13 тыс., превысив 1,66 млн.

Стоит отметить, что организация учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Всего в мире, по данным ВОЗ, выявлено более 74,2 млн заболевших

Minval.az