Каждые девять из десяти семей сирийских беженцев в Ливане живут за чертой бедности из-за экономического коллапса в этой стране, сообщает ООН.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Всемирная продовольственная программа (WFP) и ЮНИСЕФ провели исследование об экономической ситуации в Ливане и состоянии беженцев в этой стране.

Сокращение экономики, растущая инфляция, распространение коронавирусной инфекции, взрыв в порту Бейрута ухудшили состояние бедного слоя населения, в том числе проживающих в этой стране сирийских беженцев.

В 2020 году уровень живущих за чертой бедности сирийских семей достиг 89 процентов, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 55 процентов.

Согласно докладу структур ООН, с октября 2019 года цена на продовольствия в Ливане выросли почти на 174 процента.

Ливан, государственный долг которого превышает 90 млрд долларов, переживает один из крупнейших экономических кризисов со времен гражданской войны 1975–1990 годов.

По официальным данным Ливана, в этой стране проживают около 1,5 млн сирийских беженцев.

Minval.az