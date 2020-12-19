Министр энергетики ОАЭ принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК+ могут продлить соглашение до конца 2022 года, цитирует его РИА Новости.

Принц провел встречу с главой Минэнерго РФ Александром Новаком. На ней он отметил, что действие соглашения в рамках группы стран ОПЕК+ не рассчитано на какое-то определенное время.

«Благодаря этому соглашению нам удалось достигнуть заметных достижений», — отметил Абдель Азиз бен Сальман.

По его словам, стороны договорились, что соглашение будет действовать до конца апреля 2022 года, но с возможностью продления.

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