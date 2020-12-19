Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в еврейском государстве был вакцинирован в субботу вечером от нового коронавируса препаратом американской компании Pfizer в медицинском центре госпиталя «Тель ха-Шомер» в городе Рамат-Ган близ Тель-Авива. Трансляцию процедуры вела государственная телерадиокомпания «Кан».

Процедура вакцинации «проводилась перед камерами в прямом эфире с тем, чтобы [премьер мог] личным примером побудить широкую общественность к вакцинации», сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Minval.az