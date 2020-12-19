Новая масштабная вспышка коронавирусной инфекции произошла в Таиланде — за день зарегистрированы 548 случаев, их источником называют район рыбного рынка. Об этом заявил гендиректор департамента контроля заболеваний Министерства здравоохранения Таиланда Опхат Канпхавинпхонг, передает РИА Новости.

В стране не было вспышек коронавируса в течение полугода, а всего, по данным проекта университета Джонса Хопкинса на 19 декабря, в Таиланде с начала пандемии зарегистрирован лишь 4331 заболевший и 60 смертей.

«После регистрации 17 декабря в провинции Самутсакхон в районе центрального креветочного рынка первого пациента, 67-летней женщины, владелицы фермы по выращиванию креветок и места на рынке, министерство и местные органы здравоохранения начали эпидемиологическое расследование и массовое тестирование на коронавирус лиц, находившихся в непосредственном контакте с пациенткой, а также посетителей и работников рынка», — заявил журналистам представитель минздрава.

Он отметил, что на рынке работали 1192 мигранта из Мьянмы, и половина из них — 516 — оказались заражены COVID-19. У большинства симптомы или не проявляются совсем, или проявляются в легкой форме, тяжелых пациентов нет.

Канпхавинпхонг заявил, что власти готовы подавить вспышку инфекции. Однако медики уверены, что число зараженных будет расти по мере того, как будет продвигаться тестирование рабочих, которые компактно проживают в провинции, — там живут «в основном молодые люди трудоспособного возраста, имеющие крепкое здоровье».

Во всей провинции Самутсакхон объявлен режим изоляции, закрыты объекты массового посещения и введены ограничения на въезд и выезд из провинции.

За последние полгода в Таиланде было зарегистрировано только 22 случая заражения, не считая завозных случаев, отмечает РИА Новости. В провинции Самутсакхон с начала пандемии и до начала декабрьской вспышки заболели 18 человек, никто из них не погиб.

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