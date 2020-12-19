Действующий президент США Дональд Трамп усомнился в причастности России к масштабной кибератаке на компьютерные системы американских властей. По его словам, за ней мог стоят Китай. Соответствующий пост политик опубликовал в своем Twitter-аккаунте 19 декабря.

По словам американского лидера, совершенно необязательно, что за кибератаками стояли российские хакеры, как об этом сообщал ряд американских СМИ. «Россия, Россия, Россия — это первоочередное скандирование, как только что-либо случается… СМИ в основном по финансовым причинам боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (он мог!)» — написал Трамп.

Он также отметил, что масштаб произошедшей хакерской атаки был значительно преувеличен в СМИ. Глава Белого дома также подчеркнул, что был проинформирован о происходящем и держал ситуацию под полным контролем.

Minval.az