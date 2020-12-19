Правительство Великобритании вводит в Лондоне и ряде регионов на юго-востоке Англии новый, самый высокий, четвертый уровень ограничений в связи с быстрым распространением коронавируса, объявил на пресс-конференции в субботу премьер-министр страны Борис Джонсон, передает РИА Новости.

«Эти меры будут, по сути, аналогичны национальному локдауну… На Рождество будет запрещено встречаться с другими семьями», — сказал Джонсон.

Вновь закроются непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские, людям рекомендовано максимальное количество времени проводить дома.

В других районах Англии, где уровень распространения коронавируса ниже, праздновать Рождество можно будет в составе двух семей вместо трех, как планировалось ранее.

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