Новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного врача Великобритании профессора Криса Уитти.

«В связи с быстрым распространением нового вида вируса, на основе предварительных прогнозов и быстро растущего число заражений на юго-востоке Англии, консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам теперь полагает, что новый тип вируса может распространяться с большей скоростью», — говорится в его заявлении.

«Мы предупредили Всемирную организацию здравоохранения и продолжаем анализировать доступные данные для улучшения нашего понимания. Данных о том, что новый тип вируса вызывает более высокую смертность или что он затрагивает вакцины и лечение, пока нет, но проводятся срочные исследования с целью подтвердить это», — отметил Уитти.

«Учитывая эти новости, сейчас более важно, чем когда-либо, чтобы люди предпринимали меры в своих районах для снижения распространения вируса», — добавил главный врач Англии.

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