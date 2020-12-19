Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE) перечислил симптомы постковидного синдрома, которые испытывают люди, переболевшие коронавирусом, передает РИА «Новости».

Так, специалисты выделили такие симптомы, как усталость, высокая температура, когнитивные нарушения, головная боль, покалывание и онемение конечностей, а также нарушения сна.

В докладе NICE говорится, что переболевшие коронавирусом пациенты на протяжении долгого времени могут страдать от болей в животе, тошноты, диареи и анорексии. Кроме того, болезнь сказывается на психологическом состоянии человека и может привести к депрессии и приступам тревоги.

Также COVID-19 представляет опасность для сердечно-сосудистой системы, у переболевших пациентов отмечаются нарушение сердцебиения, боли или чувство стеснения в груди.

Менее распространенными симптомами постковидного синдрома являются кожные заболевания, например, сыпь.

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