Пандемия коронавируса закончится к весне, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это закончится к весне. Если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого», — сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» телеканала «Россия 1» (ВГТРК).

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил мнение, что и после окончания пандемии коронавирус может продолжить циркулировать.

«Вакцинация поможет нам избавиться (от пандемии). Циркуляция вируса, скорее всего, сохранится в определенной степени», — сказал он.

Minval.az