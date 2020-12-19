МИД Турции выступил с осуждением резолюции по Нагорному Карабаху, принятой нижней палатой парламента Бельгии.

«Резолюция 1597 по Нагорному Карабаху, принятая сегодня Генеральной ассамблеей Палаты представителей Бельгии, не соответствует ни историческим, ни правовым, ни фактическим реалиям на «земле». Мы отвергаем эту резолюцию, которая включает в себя безосновательные претензии и обвинения в адрес Турции», -говорится в письменном заявлении официального представителя МИД Турции Хами Аксоя.

Аксой подчеркнул, что этот документ является очевидным примером того, как Палата представителей Бельгии, так же как и ряд других парламентов, становятся инструментами односторонней проармянской риторики, действуют предвзято и превращаются в заложников узких интересов, направленных на внутреннюю политику.

«Резолюция не будет способствовать турецко-бельгийским отношениям и не послужит усилиям по достижению мира и стабильности в регионе», — сказал он.

Дипломат отметил, что «такого рода резолюции также задерживают процесс признания фактов, касающихся Армении, и побуждают ее уклоняться от выполнения своих обязательств».

«Помимо этого, ссылка на события 1915 года в принятом в тот же день постановлении Палаты представителей Бельгии об объявлении 9 декабря днем памяти жертв геноцидов также противоречит основным принципам права, в первую очередь решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)», — добавил он.

По словам Аксоя, в Анкаре ожидают, что Бельгия будет действовать разумно и воздерживаться от шагов, которые могут омрачить двусторонние отношения.

Minval.az