При пожаре в больнице университета Санко в городе Газиантип на юго-востоке Турции погибли восемь человек. Об этом сообщает «Анадолу».

По предварительной информации, возгорание произошло из-за поломки системы подачи кислорода в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом. Семеро пациентов погибли на месте, один — при транспортировке в другой госпиталь. Еще 14 пациентов эвакуировали и перевезли в другие клиники.

Gaziantep’te bir özel hastanede oksijen tüpü patladı: 8 ölü 11 yaralı pic.twitter.com/GbB4n7q2HL — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) December 19, 2020

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